Giveaway: in regalo 15 codici per la Demo VIP di Anthem

Nella serata di ieri il nostro Francesco Fossetti ha regalato su Instagram alcuni codici per la VIP Demo di Anthem, se non siete riusciti ad ottenerne uno non disperate perchè abbiamo a disposizione altri 15 codici, che abbiamo deciso di distribuire nella giornata di oggi, sabato 26 gennaio.

Come fare per ottenere uno dei codici a disposizione? Vi chiediamo di pubblicare un commento qui sotto, tra tutti coloro che hanno lasciato un messaggio, oggi pomeriggio alle 18:00 verranno estratti casualmente i 15 fortunati vincitori che riceveranno subito il codice per la Demo VIP di Anthem (da riscattare sul sito del gioco) tramite messaggio privato.

Ricordiamo inoltre che ogni utente con accesso alla VIP Demo potrà invitare un massimo di altri tre amici a partecipare alla fase di test: il nostro consiglio è quello di condividere gli inviti con gli altri lettori della community di Everyeye.it, se non siete stati estratti provate a chiedere nei commenti o nel topic ufficiale del gioco un codice extra o se qualcuno ha ancora un invito disponibile per voi. Iniziate quindi a commentare e invitate i vostri amici a fare altrettanto e... buona fortuna!

Nota Bene - Non si tratta di una operazione a premio, in quanto il codice per la Demo VIP di Anthem non è in vendita e non possiede alcun valore economico.