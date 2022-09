Gizmo dei Gremlins arriva su Multiversus! Ecco quando verrà aggiunto

Stando a quanto dichiarato dal canale ufficiale Twitter dedicato al celebre prodotto free to play che ricalca le orme di Super Smash Bros Ultimate, offrendo però un roster di personaggi dell'universo Warner Bros., il titolo si appresta a ricevere un'interessante new entry.

Stiamo parlando di Gizmo, un personaggio dell'iconico universo dei Gremlins, in dirittura d'arrivo su Multiversus. Il personaggio in questione verrà aggiunto il prossimo giovedì 8 settembre e la sua peculiarità sarà quella di offrire un grosso supporto al giocatore, sostenendo il proprio partner nel corso di un match.

Gizmo sfrutterà la possibilità di scoccare frecce incendiabili, insieme alla mossa speciale "Song of the Mogwai" che permette di sparare note musicali contro l'avversario. Il tutto, però, si accompagna alla sua abilità di supporto, chiamata "Gizmo A-Go-Go move", la quale vede Gizmo impegnato ad aggrapparsi alle spalle del proprio compagno per fornirgli supporto - il che si sposa alla perfezione con la sua natura da supporto -.

Non si fermano qui le peculiarità dell'iconico personaggio perché, stando a delle dichiarazioni ufficiali avvenute tramite il medesimo account Twitter, Gizmo può purificare i propri compagni ed eliminare ogni sorta di nerf applicato sul proprio alleato, permettendogli persino di dividere il danno subito tra quest'ultimo e Gizmo stesso. Insomma, si tratta di un'introduzione niente male per un titolo che ha già riscosso particolare successo nelle scorse settimane, MultiVersus ha conquistato 20 milioni di giocatori in un mese.

Nonostante si tratti di una conferma all'annuncio tramite teaser dell'arrivo di Gizmo su MultiVersus, si tratta comunque di una piacevole notizia e, soprattutto, di un'ottima risorsa in gioco per il proprio team e per fronteggiare i propri nemici.