Glassbreakers Champions of Moss annunciato: è il nuovo gioco VR degli autori di Moss

Dopo aver conquistato gli appassionati di Realtà Virtuale con Moss e Moss: Book II, gli sviluppatori di Polyarc Games hanno annunciato Glassbreakers Champions of Moss, un nuovo gioco destinato a visori VR.

Glassbreakers Champions of Moss costituirà un significativo cambio di direzione per il team, passando da delle avventure interattive come Moss e Moss: Book II, a una frenetica esperienza multiplayer online. Sono gli stessi sviluppatori di Polyarc a descrivere il titolo come un "MOBA-like con combattimenti in tempo reale".

Così come suggerisce il suo titolo, Glassbreakers Champions of Moss sarà con tutta probabilità ambientato nel mondo di Moss, cosa suggerita anche dalla key art utilizzata per l'annuncio che potete consultare in apertura. Non ci sono ancora annunci specifici per quanto riguarda le piattaforme di lancio, ma tutti i segnali indicano che si tratti di un'esclusiva Meta Quest. Esiste già una pagina dedicata sul sito di Oculus, ed è possibile registrare il proprio interesse per i playtest privati ​​chiusi presso questo indirizzo, dove vi verrà chiesto se siete in possesso di un visore Quest 2 o Quest Pro.

Sfortunatamente, per il momento questo è tutto ciò che sappiamo, e per maggiori informazioni dovremo attendere il 29 agosto, quando verrà mostrato per la prima volta il gameplay di Glassbreakers Champions of Moss.