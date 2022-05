Glen Schofield, papà di Dead Space: 'È strano non far parte del Remake'

Nonostante sia portando a compimento lo sviluppo di The Callisto Protocol atteso per la seconda metà del 2022, Glen Schofield è noto agli appassionati di survival horror per essere stato il creatore di Dead Space, l'apprezzata serie in forza ad Electronic Arts e vicina la suo ritorno dopo vari anni di assenza.

Dead Space Remake ha infatti una data d'uscita, e molto presto i fan potranno rivivere l'agghiacciante avventura dell'ingegnere Isaac Clarke a bordo della USG Ishimura. Nel corso di un'intervista con Game Informer incentrata su The Callisto Protocol, Schofield ha parlato anche del rifacimento della sua vecchia opera, esprimendo le sue sensazioni a tal proposito in un miscuglio di curiosità e nostalgia, dicendosi felice per il ritorno del brand ma anche dispiaciuto per non essere stato coinvolto nel progetto.

L'annuncio di Dead Space Remake "l'ho preso come un complimento e continuo a considerarlo tale, ma ne sono anche un po' dispiaciuto. E' una sensazione molto strana, come se tu non fossi legato al tuo stesso gioco", afferma Schofield, che prosegue: "E' molto strano, vogliono fare un gioco migliore di quello che hai fatto tu". Nonostante i sentimenti contrastanti, il game designer sottolinea comunque di augurare il meglio ad EA per il gioco e spera che possa avere successo.

"Auguro loro ogni bene perché voglio che il franchise continui a vivere: questo è ciò che voglio, intendo giocarlo, desidero che lo facciano bene. Sono felice che abbiano dato al franchise una seconda vita", conclude il papà della serie. Anche voi non vedere l'ora di giocare Dead Space Remake?