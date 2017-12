continua a sfornare annunci in occasione del livestream per il trentesimo anniversario di Mega Man. Dopo aver rivelato Mega Man 11 l'arrivo delle Mega Man Legacy Collection 1 e 2 su Switch, il publisher ha annunciato che gli 8 capitoli della serieapproderanno sulle console current gen.

Al momento non abbiamo molte informazioni sull'iniziativa, sappiamo solamente che i titoli sopraccitati debutteranno su PC, Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One nel corso dell'estate del prossimo anno, mentre non è chiaro se si tratterà di una raccolta unica o se i vari titoli saranno riproposti singolarmente. Attendiamo dunque ulteriori dettagli da parte di Capcom.