Ace Combat 7 Skies Unknown: le nuove immagini mostrano i velivoli Su-30, F-22, F-18 e F-16

È passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo sentito parlare di, ma quest'oggiha aggiornato il sito ufficiale del gioco con due nuove, e spettacolari, immagini.

Il primo dei due scatti ritrae un caccia Sukhoi Su-30 che si staglia su un gigantesco Sole che si avvia verso il tramonto. Completamente diverso il setting del secondo, in cui è possibile ammirare il trio formato da un F-22, un F-18 e un F-16, con alle loro spalle la volta celeste ripresa con un effetto star trail. Trovate entrambe le immagini nella galleria in calce a questa notizia.

Ace Combat 7: Skies Unknown uscirà in una data non ancora precisata del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo di Bandai Namco proporrà anche una modalità VR per PlayStation VR, che permetterà ai giocatori di vivere l'esperienza di pilotare un aereo direttamente da un cockpit. Qualche mese fa, il director del gioco annunciò che nel gioco finale saranno presenti trenta diversi velivoli.