Gli autori di Alienation e Nex Machina annunceranno il loro nuovo gioco il 21 aprile

Housemarque Studios ha annunciato che sarà presente al Reboot Develop 2018 in corso in Croazia da oggi e fino al 21 aprile e che proprio in questa occasione verrà presentato il nuovo gioco del team.

Nel corso di un panel intitolato "Arcade is Dead… What Next?" previsto per il 21 aprile, Housemarque svelerà ufficialmente il suo nuovo gioco, il quale sarà probabilmente molto diverso rispetto a progetti come Alienation, Matterfall, Resogun, Dead Nation e Nex Machina.

Lo scorso mese di novembre la compagnia ha scritto una lettera aperta ai fan per annunciare la "morte del genere arcade" dopo lo scarso successo commerciale degli ultimi titoli pubblicati, da qui la volontà di dedicarsi a progetti di diverso genere, probabilmente maggiormente incentrati sul multiplayer e sulle community. Non ci resta che attendere il weekend per saperne di più...