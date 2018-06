Gli autori di DayZ annunciano Vigor, nuova esclusiva Xbox One

Nel corso dell'E3 2018 di Los Angeles, gli sviluppatori di Bohemia Interactive, già autori di DayZ, hanno annunciato Vigor, una nuova esclusiva Xbox One.

Il titolo si presente come un survival ambientato in una visione distopica dell'Europa in cui la civilizzazione è ormai al tramonto. In particolare, il giocatore dovrà agire nella Norvegia del 1991, afflitta dalle devastanti conseguenze della guerra. Gli utenti prenderanno parte a match da 8 fino a 16 giocatori, con l'obiettivo primario di recuperare il maggior numero di risorse possibili per riuscire a sopravvivere.

Vigor uscirà in esclusiva su Xbox One tramite il programma Xbox Game Preview nel corso della stagione estiva. Rimaniamo in attesa di conoscere maggiori informazioni sul titolo.