Gli autori di Divinity Original Sin II sono al lavoro su un nuovo progetto

Nel corso di un nuovo video in collaborazione con Gameumentary, la software house belga Larian Studios, autrice di Divinity Original Sin II, ritenuto uno fra i migliori titoli RPG degli ultimi anni, ha dato conferma di essersi messa al lavoro su un progetto inedito.

Swen Vincke, CEO della compagnia, ha svelato infatti che Larian Studios sta attualmente concentrandosi su Project Gustav, nome in codice del prossimo titolo della software house.

"Fonde le stesse cose che abbiamo esplorato nel corso del tempo. Riguarderà la narrativa, sistemi, il multiplayer, nuove cose, nuove idee".

Vincke ha poi spiegato come Larian senta la pressione di dover proporre ai suoi fan qualcosa di ancora migliore di Divinity Original Sin II, che da critica e giocatori ha ricevuto nient'altro che applausi.

"Probabilmente la maggiore preoccupazione che abbiamo al momento è come riuscire a fare qualcosa che sia meglio di Divinity Original Sin 2. Come facciamo ad assicurarci di non perdere ciò che è buono e come facciamo a rinnovare qualcosa che la gente non vorrebbe ripetere, perché è stato bello farlo una volta non vogliono farlo una seconda, che è una classica trappola in cui cadono i sequel. Ma è divertente. È questo il motivo per cui facciamo questo lavoro, giusto? Realizzi cose nuove, esplori nuovi sentieri".

Che cosa vi aspettate dal nuovo gioco degli autori di Divinity Original Sin II?