Gli autori di Divinity Original Sin stanno sviluppando Baldur's Gate 3?

Secondo un rumor comparso sul forum di ResetERA, Larian Studios (team noto per Divinity Original Sin e Divinity Original Sin 2) avrebbe acquistato i diritti di sfruttamento del franchise Baldur's Gate e sarebbe al lavoro sul terzo capitolo della serie.

La notizia deve essere presa con le dovute precauzioni, tuttavia un Tweet di Brian Fargo ha destato notevole interesse: rispondendo a una precisa richiesta di RPS, Fargo ha rivelato di "conoscere chi sta lavorando a Baldur's Gate 3", risposta che confermerebbe dunque l'esistenza del progetto, anche se non è chiaro se il coinvolgimento di Larian Studios sia reale o meno.

Di Baldur's Gate 3 si parla sin dal lontano 2005, in oltre tredici anni però il progetto non si è mai concretizzato, Beamdog ha pubblicato le edizioni rimasterizzate di Baldur's Gate e Baldur's Gate 2 mentre il terzo episodio della saga è rimasto confinato in un limbo di problemi legali ed economici. Che sia la volta buona per Baldur's Gate 3? Non ci resta che attendere per saperne di più...