Gli autori di DOOM e Wolfenstein per Switch annunceranno un nuovo porting a luglio

Panic Button è uno studio indipendente con sede ad Austin (Texas) salito alla ribalta per aver lavorato alle conversioni di DOOM e Wolfenstein II per Nintendo Switch, ma a quanto pare c'è dell'altro in cantiere...

Parlando con Variety, il co-fondatore dello studio Adam Creighton ha infatti affermato che la compagnia si prepara ad annunciare "un nuovo grande porting per Switch" a luglio, senza fornire ulteriori dettagli in merito.

Le speculazioni delle ultime ore sembrano puntare il dito sul porting di Diablo 3, in particolar modo dopo l'arrivo di Fortnite Switch, la cui esistenza era stata confermata a febbraio da un insider che ha citato anche l'hack n slash di Blizzard tra i progetti in arrivo sulla piattaforma Nintendo. Altri rumor parlano invece del possibile arrivo di Wolfenstein Youngblood, comparso nei giorni scorsi nei listini di GameStop USA. Difficile al momento saperne di più, restiamo quindi in attesa che Panic Button annunci il gioco misterioso...