Gli autori di Hyper Light Drifter annunciano Solar Ash Kingdom, uscirà solo Epic Store

Il fatto che i ragazzi di Heart Machine fossero al lavoro su un nuovo progetto dopo il successo di Hyper Light Drifter era da tempo cosa nota. Per la gioia dei suoi fan, il talentuoso studio di sviluppo ha finalmente svelato l'entità del suo prossimo titolo.

Come potete notare dal reveal trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, sarà Solar Ash Kingdom a dover portare ancora in alto il nome di Heart Machine. Trattandosi di un breve teaser, risulta difficile mettere a fuoco sin da subito il tipo di gameplay che il gioco offrirà. Ciò che sappiamo è che è realizzato interamente in 3D tramite l'engine Unity, che presenterà una telecamera in terza persona e che, sebbene non si tratti di un sequel diretto, il gioco sarà ambientato nello stesso universo di Hyper Light Drifter, come del resto ben suggerisce l'estetica e la palette dei colori del trailer.

Solar Ash Kingdom sarà pubblicato dal publisher Annapurna Interactive su PC, ed arriverà in esclusiva su Epic Games Store, il marketplace degli autori di Fortnite sempre più al centro di accese polemiche per la concorrenza, ritenuta da molti sleale, nei confronti di Steam e le altre piattaforme digitali dedicate alla vendita e fruizione dei giochi su PC. Heart Machine ha in seguito pubblicato un post su Twitter per confermare che le versioni console rientrano nei piani futuri dello studio, motivo per il quale anche i possessori di PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch posson sperare. Cosa vi aspettate dagli autori di Hyper Light Drifter?