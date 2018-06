Gli autori di Just Cause annunciano Generation Zero, in uscita nel 2019

Avalanche Studios ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo progetto, intitolato Generation Zero: un gioco d'azione Open World ambientato nel 1980 che vedrà i giocatori impegnati a respingere l'attacco di alcune macchine ribelli che hanno invaso la Svezia.

Generation Zero supporterà il multiplayer co-op fino a quattro giocatori ma sarà comunque possibile affrontare l'avventura in solitaria, il titolo proporrà fasi stealth e stratetiche alternate a sequenze action in stile TPS/FPS. Generation Zero è sviluppato con l'APEX Engine, il motore proprietario di Avalanche, il lancio è previsto per il 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Lo studio svedese, dopo aver sviluppato la trilogia di Just Cause e Mad Max, è attualmente al lavoro anche su RAGE 2, progetto realizzato in collaborazione con ID Software e in uscita nel 2019.