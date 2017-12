Gli autori di MediEvil non erano a conoscenza dei piani di Sony per il remaster

L'arrivo disu PlayStation 4 è stato uno degli annunci più interessanti della, il ritorno diè stato acclamato positivamente dalla community, tuttavia oggi scopriamo che gli autori del gioco originale non erano a conoscenza di questo nuovo progetto.

Intervistati da Push Square Chris Sorrell e Jason Wilson hanno affermato di non essere stati contattati dal publisher: "non ne sapevo nulla", ha dichiarato Chris Sorrell, che poi continua: "è stata una sorpresa, non mi sarei masi aspettato una cosa simile, sono passati davvero tanti anni dal primo MediEvil."

Gli fa eco Jason Wilson: "ho appreso la notizia su FB, da una pagina spagnola.... inizialmente pensavo fosse un progetto fan made ma quando ho capito che si trattava di un gioco ufficiale sono rimasto disorientato. Sono contento che Sony abbia ripreso in mano il franchise MediEvil, sono fiero del lavoro fatto su questo gioco, mi ricorda il momento più felice della mia carriera."

Entrambi sono concordi nell'affermare che MediEvil potrebbe ottenere lo stesso successo della trilogia di Crash Bandicoot e si augurano che il gioco venga sottoposto ad un trattamento stile quello riservato a Shadow of the Colossus: "se Sony dovesse seguire una strada del genere ne saremmo onorati, ci dispiace solo non far parte del team. In ogni caso, Sony sta facendo un buonissimo lavoro con i suoi remaster e non vediamo l'ora di tornare a giocare a MediEvil in 4K!"

MediEvil è atteso su PS4 nel 2018, attualmente non è chiaro se il gioco sarà un remaster dell'originale oppure un remake, maggiori dettagli verranno diffusi il prossimo anno.