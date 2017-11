Gli autori di Pokemon GO annunciano Harry Potter Wizards Unite

: Niantic e Warner Bros Interactive Entertainment oggi hanno annunciato la realizzazione di Harry Potter Wizards Unite, un gioco in realtà aumentata per dispositivi mobili ispirato al mondo magico di J.K. Rowling.

Pubblicato da Niantic e co-sviluppato da Niantic e Warner Bros Interactive Entertainment per l’etichetta Portkey Games, Harry Potter Wizards Unite userà una tecnologia di realtà aumentata per dispositivi mobili all’avanguardia per far vivere la magia ai maghi e alle streghe di tutto il mondo. Harry Potter Wizards Unite vi farà scoprire che la magia è tutta intorno a noi e permetterà ai giocatori di entrare nel favoloso mondo di Harry Potter attraverso una piattaforma di gioco per dispositivi mobili che combina la realtà aumentata di Niantic con il mondo reale e l’esperienza nel franchising del team di sviluppo e pubblicazione di WB Games a San Francisco. Esplorando quartieri e città di tutto il pianeta nel mondo reale, i giocatori vivranno avventure, apprenderanno e lanceranno incantesimi, scopriranno misteriosi manufatti e incontreranno bestie leggendarie e personaggi mitici.

Harry Potter: Wizards Unite fa parte di Portkey Games di Warner Bros. Interactive Entertainment, una nuova etichetta videoludica dedicata alla creazione di videogiochi ed esperienze mobili ispirati al mondo magico di J.K. Rowling. “Il nostro obiettivo qui alla Niantic è sfruttare la tecnologia per creare esperienze nel mondo reale che aiutino le persone a scoprire gli angoli splendidi e spesso magici della realtà che le circonda”, ha dichiarato John Hanke, fondatore e amministratore delegato di Niantic, Inc. “Le amatissime storie di Harry Potter hanno catturato l’immaginazione di tutto il mondo per oltre 20 anni. Presto trasformeremo la fantasia in realtà aumentata, permettendo ai fan e ai loro amici di diventare maghi e streghe.”



“Con questo gioco permetteremo ai fan sfegatati di tutto il mondo di vivere il magico universo fantasioso di J.K. Rowling in un modo nuovo e davvero immersivo”, ha detto David Haddad, Presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment. “È splendido poter godere della grande esperienza di Niantic con la realtà aumentata nello sviluppo di questo mondo magico incredibilmente ricco che i giocatori potranno esplorare nella loro vita quotidiana.”



Ulteriori dettagli su Harry Potter Wizards Unite saranno annunciati nel 2018.