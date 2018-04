Gli autori di PUBG portano in tribunale gli sviluppatori di Knives Out e Rules of Survival

PUBG Corporation, compagnia responsabile del successo di PlayerUnknown's Battlegrounds, ha citato in giudizio NetEase, azienda cinese produttrice di giochi molto popolari su smartphone come Knives Out e Rules of Survival.

NetEase è stata denunciata non tanto per il concept di base utilizzato dai due giochi in questione ma anche e soprattutto per le eccessive similitudini per quanto riguarda personaggi, armi, ambientazioni e interfaccia, ritenute troppo simili a quelle di PlayerUnknown's Battlegrounds.

PUBG Inc chiede quindi al Tribunale della California di imporre a NetEase la rimozione immediata di Knives Out e Rules of Survival da App Store e Google Play. PUBG Corporation fa sapere di aver contattato Apple a fine gennaio e in seguito di aver provato a dialogare con NetEase, l'azienda tuttavia si è limitata a dichiarare che i due giochi non violano in alcun modo copyright legati a PlayerUnknown's Battlegrounds e per questo non ha nessuna intenzione di rimuovere le app dagli store.

Vi aggiorneremo sulla vicenda, dopo il grande successo di Fortnite e PUBG sono sempre di più le aziende al lavoro su giochi Battle Royale con l'obiettivo di sfruttare la popolarità del genere.