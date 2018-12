Gli autori di Resogun e Stormdivers lavorano ad un nuovo gioco tripla A

Nel corso di una nuova intervista, Housemarque, casa di sviluppo autrice di svariati shooter arcade come Resogun, Nex Machina, Alienation e attualmente al lavoro su Stormdivers (atteso per il 2019), ha ufficialmente confermato di essersi messa al lavoro sul suo primo videogioco tripla A.

"Un anno fa, abbiamo annunciato che l'Arcade è morto, quantomeno per Housemarque, che terminato la sua longeva relazione avviata con i giochi arcade", ha dichiarato il CEO Ilari Kuittinen. "Molti hanno pensato che sicuramente lo studio era in pericolo, e che presto avremmo potuto chiudere i battenti, ma questo non potrebbe essere più lontano dalla realtà. Invece di abbandonare, abbiamo fatto il passo successivo passando allo sviluppo tripla A, e ora stiamo lavorando ad una nuova, non ancora annunciata, IP. Questo è il più grande e più ambizioso gioco che Housemarque abbia mai realizzato. Il nostro team si avvicina ai 70 membri, e stiamo ancora assumendo per il nuovo progetto".

Kuittinien ha dichiarato che un paio di anni fa il futuro di Housemarque appariva incerto, con la software house che si trovava di fronte ad un bivio: ridurre drasticamente le proporzioni del proprio lavoro, con il conseguente licenziamento di svariati collaboratori dello studio, o al contrario ambire a qualcosa di più grande per sopravvivere dal 2017 in avanti. La compagnia ha infine optato per la seconda opzione, decidendo di investire sperando di guadagnarsi un futuro migliore.