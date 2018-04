Gli autori di The Division stanno sviluppando un Battle Royale stile PUBG e Fortnite?

Secondo una fonte di GameReactor molto vicina a Massive Entertainment, lo studio autore di The Division non sarebbe al lavoro solo su The Division 2 e sul gioco di Avatar, ma anche su un nuovo progetto di genere Battle Royale.

Stando a quanto riportato, Ubisoft avrebbe contattato Massive a gennaio per proporre allo studio lo sviluppo di un Battle Royale in stile PlayerUnknown's Battlegrounds e Fortnite, un progetto da sviluppare in tempi relativamente breve per cavalcare l'onda di entusiasmo per il genere.

Massive avrebbe accettato la proposta, a patto però di poter utilizzare il motore di The Division, parte degli assets e delle meccaniche di gioco già esistenti per il nuovo titolo. Appare al momento improbabile che il progetto in questione possa essere mostrato all'E3 2018, in questa sede lo studio svedese presenterà infatti The Division 2, in uscita probabilmente nel 2019.

GameReactor ha contattato Ubisoft per chiarimenti in merito, vi aggiorneremo in caso di novità.