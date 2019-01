Gli autori di The Order 1886 in cerca di personale per un nuovo action in terza persona

Ready at Dawn, software house nota per aver dato vita a God of War: Chains of Olympus e Ghost of Sparta per PSP, nonché per essere gli autori del controverso The Order 1886, ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro: la compagnia è in cerca di personale per lavorare ad un sparatutto action in terza persona.

La notizia non giunge nuova, dal momento che già in passato erano emersi i primi indizi riguardo a questo progetto misterioso. Grazie a questo nuovo annuncio, scopriamo adesso che si tratterà di un titolo AAA per console non meglio specificate.

Tuttavia, le speranze in un sequel di The Order 1886 decadono immediatamente, considerando che viene specificato a chiare lettere che il gioco sarà una IP completamente originale. Per quanto Ready at Dawn avesse imbastito un universo narrativo che avrebbe facilmente assecondato l'arrivo di un seguito, The Oder 1886 non ha evidentemente venduto - anche a causa della tiepida accoglienza della critica - un numero di copie che potesse giustificare l'investimento in un nuovo capitolo.

Non ci resta dunque che attendere pazientemente che Ready at Dawn sveli ufficialmente il suo nuovo progetto. Voi cosa vi aspettate? Avreste forse preferito vedere un sequel diretto di The Order, o condividete la scelta di optare per una nuova IP?