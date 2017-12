Gli esport diventano mainstream: cresceranno fino a 2.3 miliardi di dollari entro il 2022

L'effettuata dalla ben nota societàprevede una crescita esponenziale per il mercato mondiale degli esport nei prossimi anni.

SuperData infatti prevede che le entrate globali per il settore saliranno almeno del 26% entro il 2020 raggiungendo quota 2.3 miliardi di dollari entro il 2022. Il conteggio degli esport per il solo 2017 dovrebbe raggiungere 1.5 miliardi di dollari, ma il mercato assisterà ad una crescita costante del pubblico di circa il 12% ogni anno, nei prossimi anni "e un numero crescente di investimenti di terze parti". In effetti, SuperData afferma che i contributi delle pubblicità (sponsor) e degli investitori ora rappresentano circa l'85% del mercato globale degli esport.

Inoltre, molte squadre sportive di alto profilo stanno iniziando a prendere sul serio tale settore e iniziano a investire seriamente anche negli esport. SuperData cita grandi marchi come The Kraft Group (proprietario dei New England Patriots) e Mercedes-Benz come gli stakeholder più interessati in questo momento. "Il mercato degli esport è finalmente mainstream: dalla nascita nei mercati asiatici come la Corea, gli esport si sono espansi in tutto il mondo e sono ora rientrano senza alcun compromesso nei piani di ogni publisher, piattaforma e sponsor", afferma SuperData.

Non sorprende, dunque, che Overwatch e League of Legends siano i principali artefici di questo successo senza precedenti. SuperData si aspetta che questi titoli diventino ancora più importanti sulla scena esport, aumentando (e di molto) le entrate dirette attraverso le partnership, le pubblicità, le vendite di biglietti per gli eventi (a proposito, i biglietti per la Overwatch League sono in vendita per circa 20 Euro) e il classico merchandising.

Insomma, il 2017 ha rappresentato l'anno del boom e il trend positivo per l'esport pare non abbia alcuna intenzione di rallentare. Aspettiamoci quindi di vederne davvero delle belle nei prossimi anni!