Gli spettatori di Twitch hanno visto trasmissioni per 434 miliardi di minuti nel 2018

Grande successo per Twitch nel 2018: durante l'anno che sta per terminare la piattaforma ha totalizzato visualizzazioni totali per 434 miliardi di minuti, numeri che testimoniano l'esplosione del fenomeno Twitch, grazie anche al boom di Fortnite, ma non solo...

Sono ben tre milioni gli streamer attivi sulla piattaforma, 500.000 dei quali trasmettono quotidiantamente raggruppando oltre un milione di persone al secondo connesse a Twitch. Ninja è assolutamente lo streamer più popolare dell'anno mentre per quanto riguarda i giochi più seguiti troviamo Fortnite, Call of Duty Black Ops 4 Blackout, Monster Hunter World, Sea of Thieves, FIFA 19, Red Dead Redemption 2, God of War, Realm Royale, Dragon Ball FighterZ, Far Cry 5 e Detroit Become Human.

Tra gli eventi più seguiti invece citiamo i tornei eLeague di Counter Strike Global Offensive e le trasmissioni legate all'E3 2018, buoni risultati anche sul fronte beneficenza con oltre 130 milioni di dollari raccolti per gli enti benefici di tutto il mondo grazie alle donazioni degli spettatori durante le maratone degli streamer.