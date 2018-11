Gli Strali di Anthem potranno essere personalizzati in maniera approfondita

Nella giornata di ieri 15 novembre, come preannunciato nei giorni precedenti, è andata in onda una nuova trasmissione dedicata ad Anthem alla quale hanno partecipato il lead producer Ben Irvine, l'associate producer Leah Shinkowski e il character director Francis Lacuna.

Nel corso della diretta, durata ben quaranta minuti, i tre hanno illustrato l'approfondito sistema di personalizzazione degli Strali (Javelin, in lingua originale), ovvero le potentissime armature che i giocatori utilizzeranno in combattimento. Sarà possibile personalizzare tutte le parti del corpo (testa, torace, braccia, gambe) in maniera separata. Per ognuna di esse, potrà essere scelta la tipologia di materiale e verranno messi a disposizione differenti tipi di colori, pattern e texture. Ancor più interessante, i colori potranno essere applicati su 6 differenti strati.

La libertà concessa è davvero ampia, e sarà in grado di andare incontro alle esigenze di tutti i giocatori, specialmente di quelli più creativi. I ragazzi di BioWare hanno specificato che non tutte le opzioni mostrate saranno disponibili all'inizio del gioco. Le modalità mediante le quali sarà possibile ottenerle saranno tuttavia illustrate in futuro. Supponiamo che potranno essere sbloccate portando a termine missioni e obiettivi oppure attraverso le già confermate microtransazioni. Ne sapremo di più prossimamente.

Potete vedere la replica dell'intera trasmissione in calce alla notizia, in questo modo potete farvi un'idea ben precisa sul funzionamento del sistema di personalizzazione degli Strali. Prima di lasciarvi, ricordiamo che Anthem verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 22 febbraio 2019.