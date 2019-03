Gli sviluppatori di Anthem sono meno motivati dalle critiche ricevute

Il community manager di BioWare, Jesse Anderson, ha scritto un post su Reddit che è destinato a far discutere. Per Anderson infatti, le critiche mosse ad Anthem ci stanno, ma gli utenti le hanno espresse con troppa negatività e ferocia, finendo per scoraggiare gli sviluppatori.

Nel post si legge: "Innanzitutto, le cose qui erano molto più amichevoli per gli sviluppatori, che normalmente non parlano sui canali social o sui forum. Potevano rispondere e dare informazioni sapendo che nessuno gli avrebbe dato addosso. Ma perché un membro del team dovrebbe prendersi del tempo che potrebbe utilizzare per lavorare al prossimo update per postare, quando sa che andrebbe incontro a risposte ostili o a flame perché non possono rispondere a tutte le domande che i giocatori gli chiedono?".

Secondo Andersen dunque, gli sviluppatori non sarebbero motivati nel rispondere alle domande della community, perché le critiche sul gioco sono troppo feroci, e in qualche modo gli utenti sembrano quasi prevenuti nei loro confronti. Il community manger ha poi continuato: "A me non dispiace postare qui, anche quando le cose non vanno bene, ma perché è il mio lavoro. Per gli sviluppatori però non è così, e mi piacerebbe ricordarlo agli utenti quando gli rispondono. Quando qualcuno scrive "sii gentile, o i devs non risponderanno più", è vero al 100%".

Effettivamente in origine non era raro vedere il lead producer Ben Irving o il development manager Camden Eagar presenti sulle discussioni su Reddit, ma da quando i toni si sono un po' inaspriti, sembrano evitare di partecipare. Eppure i topic sul videogame non mancano: proprio nelle scorse ore un utente ha polemizzato sul loot di Anthem, dopo l'aggiornamento 1.0.3. del gioco.

Voi che ne pensate della situazione? Se da una parte gli atteggiamenti ostili da parte dei giocatori possono effettivamente dar fastidio, credete sia giusto "sottrarsi" alle domande dei fan in risposta?

