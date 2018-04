Gli sviluppatori di Campo Santo annunciano l'arrivo di Firewatch su Nintendo Switch

Il celebre quanto discusso Firewatch, sviluppato da Campo Santo Productions e pubblicato da Panic, è un titolo che riesce a creare un legame indissolubile tra narrazione ed avventura. Fin dalla sua uscita nel 2016 ha conquistato molti videogiocatori ma al tempo stesso si è guadagnato altrettanti detrattori, a causa della sua scarsa longevità.

Ora il titolo di debutto del team è pronto ad approdare anche su Nintendo Switch; al momento non è ancora stata comunicata una data d'uscita certa, ma sappiamo che arriverà questa primavera. Un'ottima notizia per tutti i possessori della console ibrida della casa di Kyoto, che oltre a vedere il suo parco titoli espandersi ulteriormente si conferma ancora una volta un ottimo trampolino di lancio per molte produzioni indipendenti.

L'annuncio arriva direttamente dalla pagina ufficiale del team, nella quale però non viene condiviso alcun dettaglio tecnico sul gioco: non si conosce l'eventuale supporto alle tecnologie integrate nei Joy-Con ne la risoluzione a cui girerà il porting nelle due modalità disponibili sulla console. Avvolto nel mistero anche il prezzo di questa nuova versione. Non appena ne sapremo di più ovviamente, vi faremo sapere.

Cosa ne pensate di questo titolo? Avete già letto la nostra recensione? Sapevate che è stato al centro di una bufera a causa di un attacco degli sviluppatori di Campo Santo a PewDiePie?