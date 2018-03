Gli sviluppatori della serie Toukiden sono al lavoro su un nuovo misterioso titolo

In occasione del concerto organizzato per festeggiare il ventesimo anniversario di, Game Watch ha avuto modo di intervistare Kenichi Ogasawara, produttore della serie

A quanto pare, il team interno responsabile del franchise è attualmente al lavoro su un progetto del tutto nuovo, che non sarà il terzo capitolo della saga: "È dall'uscita di Toukiden 2 che non annunciamo un titolo, ma al momento siamo al lavoro su un altro progetto presso Omega Force", ha dichiarato il produttore.

Toukiden, tuttavia, non verrà abbandonato: "Una volta terminati i lavori, mi piacerebbe sviluppare un nuovo Toukiden, per cui dovrete aspettare un po'". Ci vorrà sicuramente un bel po' di tempo prima di poter giocare a un nuovo episodio della serie, dal momento che questo misterioso nuovo progetto non è neppure stato annunciato. In ogni caso, hanno sicuramente guadagnato la nostra attenzione, vi aggiorneremo non appena entreremo in possesso di nuove informazioni.

Intanto, vi ricordiamo che Toukiden 2 può essere acquistato su PlayStation 4, PlayStation Vita e PC (via Steam). Si tratta di un hunting game open world caratterizzato da una progressione che, pur non essendo legata a un classico sistema di livellamento dei personaggi, ricorda in tutto e per tutto quella dei più riusciti JRPG.