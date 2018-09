Gli sviluppatori di Forza Horizon 4 assumono per un nuovo Action RPG Open World AAA

Playground Games ha recentemente pubblicato un nuovo annuncio di lavoro per cercare ben 177 sviluppatori da inserire nel team che si occuperà di un "Action RPG Open World AAA", un progetto completamente inedito per lo studio che ha dato vita alla serie Forza Horizon.

Come sappiamo, il team britannico è stato acquistato da Microsoft la scorsa primavera insieme a Undead Labs, Compulsion Games e Ninja Theory. Secondo le ultime speculazioni, Playground Games avrebbe assunto in estate alcuni ex dipendenti di Guerrilla Games, BioWare ed altri studi rinominati con l'obiettivo di gettare le fondamenta di un nuovo progetto che Aaron Greenberg ha definito "una grossa esclusiva".

Durante la primavera si sono diffuse voci che vogliono proprio Playground Games al timone dello sviluppo di Fable 4, voci però mai confermate dai diretti interessati. Non è chiaro se il misterioso "Action RPG AAA Open World" sia proprio il nuovo Fable oppure un progetto diverso, in ogni caso sembra improbabile che il titolo in questione possa arrivare su Xbox One, tutti gli indizi porterebbero a pensare ad un progetto diretto a PC e Xbox Scarlett.