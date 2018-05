Gli sviluppatori di Get Even annunciano Chernobylite, un nuovo survival horror

Il genere dei survival horror è sempre molto apprezzato dai videogiocatori di tutto il mondo, ed ora può vantare una new entry molto interessante. The Farm 51, il team di sviluppo balzato agli onori della cronaca per l'FPS Get Even, ha infatti annunciato un nuovo titolo, il survival horror Chernobylite.

Questo nuovo progetto sembra strettamente legato a Chernobyl VR, una sorta di esperimento promosso dallo studio per cercare di rappresentare al meglio la zona devasta dal disastro nucleare; dalle sue ceneri pare sia nato infatti il titolo di cui vi parliamo oggi, annunciato in occasione del 32esimo anniversario dell'esplosione della centrale nucleare.

I temi che reggeranno l'impalcatura del gioco saranno la cospirazione, l'horror, l'amore, l'ossessione ed il desiderio di sopravvivenza, e pare che il team si sia dato molto da fare per raccogliere tutti i dati necessari a proporre ai videogiocatori un prodotto valido. Ci aspetta quindi un nuovo progetto dalle premesse molto buone, che ci auguriamo possa offrire una longevità almeno pari a quella di Get Even.

"Vogliamo dare vita ad una storia profondamente emozionante, un'esperienza da survival horror ed allo stesso tempo una riproduzione fedele dell'area di Chernobyl, che sarà possibile possibile grazie alla tecnologia messa a disposizione dall'Unreal Engine 4" ha annunciato il team in un post su Facebook.