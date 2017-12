Gli sviluppatori hanno scelto i migliori giochi del 2017 usciti su PlayStation 4

Con il ricchissimo 2017 che ormai volge al termine,ha chiesto ad alcuni sviluppatori di scegliere il loro gioco preferito dell'anno, che li ha tenuti impegnati per la maggior parte del loro tempo libero.

Il titolo ad aver ricevuto il maggior numero di preferenze è stato Horizon: Zero Dawn, scelto da Team Ninja, Supermassive Games, Rebellion, Platinum Games, Sumo Digital e Media Molecule. Seguono Persona 5, che ha convinto gli sviluppatori di Arkane Studios, CD Projekt RED e Airship Syndicate, e Uncharted: L’Eredità Perduta, votato da Guerrilla Games, Square Enix e Tarsier Studios.

Gli altri giochi ad aver fatto breccia nei cuori degli sviluppatori sono stati Farpoint, Everybody’s Golf, Dragon Quest XI, Resident Evil 7, Assassin's Creed Origins, NieR: Automata, What Remains of Edith Finch, Injustice 2, The Mummy Demastered, Steamworld Dig 2 e l'italianissimo Last Day of June. Per il dettaglio completo dei voti vi rimandiamo alla pagina dedicata del PlayStation Blog.

Cosa ne pensate delle preferenze degli sviluppatori? Avreste premiato qualche altro gioco? Già che ci siete, vi invitiamo a votare quelli che secondo voi sono i migliori titoli dell'anno ai nostri Everyeye Awards 2017!