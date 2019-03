Gli sviluppatori di Left 4 Dead ed Evolve annunciano Back 4 Blood!

Warner Bros Interactive Entertainment e Turtle Rock Studios hanno annunciato oggi Back 4 Blood, dai creatori e dal team di sviluppo del titolo co-op di grande successo di pubblico e critica Left 4 Dead.

Back 4 Blood è stato pensato da zero come un titolo premium e originale, che unisce il meglio di quello che ha reso gli FPS co-op a tema zombie così popolari con nuove caratteristiche e tecnologie all'avanguardia.

"Siamo emozionati di poter collaborare con Turtle Rock Studios per Back 4 Blood e di poter innovare il genere dei co-op sugli zombie con un gameplay multigiocatore innovativo", ha dichiarato David Haddad, il presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment. "I talenti del team di Turtle Rock sviluppano titoli meravigliosi da molti anni e questa è un'ottima opportunità per collaborare e creare insieme un nuovo universo di gioco, ideato appositamente per la community dei grandi sparatutto cooperativi sugli zombie."



"È difficile esprimere a parole quanto questa occasione sia importante. Abbiamo l'opportunità di tornare a un genere nato nel nostro studio con oltre dieci anni di esperienza in più sulle spalle, oltre che a tante idee sugli zombie che ci sono venute in mente nel frattempo", queste le parole di Chris Ahston, co-fondatore e design director di Turtle Rock Studios. "Possiamo contare anche sull'aiuto dei migliori compagni di squadra di tutto il settore, WBIE, che comprendono il nostro processo di sviluppo e sono convinti tanto quanto noi della filosofia 'i giocatori al primo posto'. Ci piace poter annunciare ufficialmente i nostri progetti, perché possiamo iniziare subito a lavorare con la community."



"Non stiamo riposando sugli allori. Il nostro obiettivo è prendere tutto quello che abbiamo imparato per migliorarlo ancora di più. Sappiamo che non sarà facile", ha dichiarato Phil Robb, co-fondatore e direttore creativo di Turtle Rock Studios. "Stiamo ampliando notevolmente il team per affrontare la sfida più grande nella storia del nostro studio. Sappiamo bene che questo titolo dovrà spiccare e siamo intenzionati a fare in modo che ci riesca."