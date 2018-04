Yokai Watch 4 annunciato per Nintendo Switch: primi dettagli sul nuovo gioco di Level-5

Il talentuoso team di sviluppo Level-5 ha annunciato che Yo-kai Watch 4, il quarto capitolo della saga molto apprezzata dal pubblico giapponese, è in via di sviluppo per Nintendo Switch e sarà disponibile nel paese del Sol Levante entro la fine del 2018.

Al momento non si hanno molti dettagli sul gioco, ma gli sviluppatori hanno già fatto sapere che nel nuovo episodio della serie vedremo fare ritorno alcune vecchie conoscenze provenienti da Yokai Watch Shadowside, come Touma Tsukinami, Natsume Amano, Keesuke Amano e Akinori Arihoshi.

Stando ad Akihiro Hino, CEO e attuale presidente in carica di Level-5, "i contenuti di gioco verranno enormemente arricchiti" e nel titolo verranno introdotte "meccaniche di gameplay che stupiranno chiunque". Per il momento dobbiamo accontentarci di queste dichiarazioni piuttosto vaghe usate per descrivere il titolo, ma sicuramente al suo annuncio seguiranno maggiori informazioni nelle prossime settimane.

L'annuncio del gioco era stato anticipato dall'insider Ryokutya2089 nei giorni scorsi, ed ora abbiamo la prova che le informazioni in suo possesso erano veritiere. Voi cosa ne pensate di questo annuncio? Vi sono piaciuti gli episodi precedenti della saga di Yo-Kai Watch, che in Giappone hanno venduto oltre 10 milioni di copie? O preferite un genere completamente diverso di videogiochi? Fatecelo sapere nei commenti!