Gli sviluppatori di Life is Strange e Vampyr preparano i documenti per l'entrata in Borsa

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Figarò, Dontnod Entertainment sta preparando in queste settimane la documentazione necessaria per l'approdo in Borsa della compagnia.

Dontnod Entertainment è uno dei team francesi più in vista degli ultimi anni, grazie al successo di Life is Strange e alle alte aspettative che circondano Vampyr, prossimo progetto dello studio. Il prossimo obiettivo di Dontnod è quello di non limitarsi a sviluppare per conto terzi ma di co-produrre e pubblicare i propri giochi, opportunità che porterebbe certamente più spese ma anche maggiori guadagni.

Oskar Guilbert, presidente di Dontnod, fa sapere che "autofinanziando una parte dello sviluppo corriamo maggiori rischi ma in caso di successo potremo godere di royalties decisamente più elevate. Non voglio abbandonare il modello di sviluppo classico e non vogliamo diventare un publisher, solamente cercare di collaborare maggiormente con i nostri partner."

Vampyr è atteso per il 5 giugno su PC, PS4 e Xbox One mentre Life is Strange 2 è ancora privo di una finestra di lancio.