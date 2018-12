Gli sviluppatori PlayStation ci augurano un Buon Natale con delle bellissime cartoline!

Il Natale è ormai alle porte e tutti gli studi di sviluppo hanno ben pensato di realizzare e condividere attraverso i canali social delle bellissime cartoline d'auguri che raffigurano gli eroi dei loro giochi. Il Blog Ufficiale di PlayStation ne ha raccolte tantissime e le ha pubblicate in un unico post.

Non potevano mancare, ovviamente, gli auguri degli studi interni di Sony! Santa Monica Studio ci propone una tavola imbandita attorno alla quale siedono i principali personaggi di God of War tra i quali spiccano Kratos, Atreus e la testa del simpatico Mimir. Nella cartolina di Bend Studio c'è invece Deacon St. John, protagonista di Days Gone, che osserva una panorama innevato con tanto di cappello di Babbo Natale in testa. La neve è il tema centrale anche degli artwork realizzati da Naughty Dog e Guerrilla Games. In quello dei ragazzi olandesi c'è Aloy d Horizon Zero Dawn che scivola a tutta velocità su uno slittino, con tanto di Collolungo addobbato a festa sullo sfondo! Non mancano neppure gli auguri di Kojima Productions, ovviamente a tema Death Stranding.

Gli studi al lavoro sulle esclusive PlayStation non sono gli unici ad aver partecipato alla festa. Ci sono anche gli italiani di Milestone, che ci mostrano una slitta trainata dalle moto, piuttosto che dalle renne. Epic Games ci fa gli auguri con le celebri skin natalizie di Fortnite, mentre Square Enix ha scelto i personaggi di Frozen per la sua cartolina a tema Kingdom Hearts 3. Abbiamo raccolto i disegni nella galleria in calce a questa notizia. Fateci sapere qual è il vostro preferito!