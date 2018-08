Gli sviluppatori di Quake Champions non ne escludono l'arrivo su console

Nel corso del QuakeCon 2018 il community manager di Quake Champions, Joshua Boyle, ha parlato del possibile arrivo del gioco su console.

Nel corso di un'intervista, infatti, Boyle non ha escluso del tutto la possibilità di vedere Quake Champions non solo su PlayStation 4 e Xbox One, ma anche su Nintendo Switch:

"Oltre ad id Software, Bethesda e tutta ZeniMax, abbiamo a disposizione un gran numero di team di sviluppo sparsi per tutto il mondo e specializzati in vari settori."

"Non c'è solo il PC master race, non ruota tutto intorno alle prestazioni e ai fotogrammi al secondo. C'è il mercato mobile, ci sono le console. Si tratta di piattaforme che non possiamo escludere a prescindere, ma al momento non abbiamo nulla da annunciare."

"Credo che negli ultimi anni le console abbiano fatto molti passi avanti. Lo dimostra il fatto che Switch sia poco più che uno smartphone in grado di far girare DOOM del 2016 ad un anno e mezzo dall'uscita, è un gran bel periodo per i videogiocatori. Ho acquistato un PC da 2,000 dollari due anni fa per godermi quel gioco nel migliore dei modi, ma non mi dispiace giocarci su Switch."

Insomma, per il momento non c'è nessun annuncio da fare, ma dalle parole del community manager pare che gli sviluppatori stiano pensando ad una versione console, magari da pubblicare in concomitanza con l'uscita del gioco dall'early access.

Vi ricordiamo che Quake Champions è ora passato definitivamente al modello free-to-play e può essere scaricato gratuitamente su Steam e Bethesda.net. In occasione del QuakeCon 2018 avrete anche la possibilità di ottenere ricompense giornaliere doppie. Sapevate che con l'ultimo aggiornamento di gioco è arrivato anche il mostruoso Death Knight?