Gli sviluppatori ci svelano i loro momenti preferiti passati su PlayStation 4 nel 2018

Un altro anno videoludico si sta per concludere, e gli sviluppatori hanno ben pensato di svelare quali sono stati momenti che sono riusciti ad emozionarli maggiormente giocando su PlayStation 4 nel 2018.

Si comincia con Angie Smets, produttrice esecutiva di Horizon: Zero Dawn di Guerrilla Games che, da appassionata della mitologia greca, ha speso parole di elogio per Assassin's Creed Odyssey, che le ha permesso di mettere piede nella Grecia Antica e intraprendere un nuovo epico viaggio.

Emily Newton Dunn, system designer di Dreams, nuovo titolo di Media Molecule, ha invece identificato nell'ottenimento del Cavallo Bianco Arabo di Red Dead Redemption 2 il momento più soddisfacente del suo 2018 videoludico.

"Giocare la terza boss fight di Shadow of the Colossus ha fatto riemergere tanti ricordi", è quanto ha commentato Tam Armstrong, co-founder di Polyarc, software house autrice di Moss.

"Sconfiggere l'ultima Valkyria in God of War" è stato il traguardo che è invece rimasto più impresso nella mente e nel cuore di Shuhei Yoshida, noto presidente di Sony Worldwide Studios.

Tra gli altri titoli che più hanno impressionati i vari sviluppatori (tra cui citiamo Yuya Tokuda, Hideaki Itsuno, Bryan Inthiar, Adam Badowski, e Kazunori Kadoi), troviamo inoltre titoli come Detroit: Become Human, Cities: Skylines, Tetris Effect, e Astro Bot Rescue Mission. In generale, comunqe, i giochi più apprezzati sono stati anche in questo caso Red Dead Redemption 2 e, soprattutto, God of War.

Quali sono invece stati i vostri momenti preferiti passati su PlayStation 4 nel corso dell'ultimo anno? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.