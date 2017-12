Gli sviluppatori di Yakuza promettono sorprese in arrivo nel 2018

Parlando ai microfoni di 4Gamer.net,ha promesso sorprese in arrivo nel 2018 per tutti i fan della serie, e non solo.sembra infatti pronta ad annunciare diversi titoli interessanti, sebbene al momento non ci siano dettagli in merito.

Nagoshi fa sapere che nel 2018 il publisher pubblicherà giochi molto attesi come Hokuto Ga Gotoku e Valkyria Chronicles 4, non mancheranno però altre sorprese non ancora annunciate. Relativamente alla serie Yakuza, Hiroyuki Sakamoto (Direttore di Yakuza 2 Kiwami) rivela che il team è attualmente al lavoro su un nuovo progetto, intitolato Shin Ryu Ga Gotoku (Nuovo Yakuza), non è chiaro però se questo sarà un sequel, un reboot, uno spin-off o magari un remake di Yakuza 3.

Sakamoto afferma che la data di reveal del gioco non è stata decisa, Studio Yakuza sta lavorando per terminare alcuni concept, l'annuncio potrebbe dunque non arrivare nel 2018.