Gli utenti PS4 chiedono a gran voce la lista dei giochi PS4 Pro Enhanced

L'ottimo servizio offerto da Microsoft con la gestione dell'elenco aggiornato dei videogiochi Xbox One X Enhanced ha spinto gli utenti del subreddit ufficiale di PlayStation 4 a chiedere a Sony di fare altrettanto con i titoli che sfruttano le potenzialità hardware di PS4 Pro.

L'iniziativa, partita da Reddit la scorsa settimana, ha preso velocemente piede sugli altri forum e siti dedicati alla community di PS4 e sta assumendo diverse forme, la più significativa delle quali è rappresentata dalla campagna social lanciata su Twitter con l'hashtag #PS4ProSupport.

Dalle pagine del PlayStation Store, infatti, la ricerca dei titoli dei giochi "potenziati" da PS4 Pro è piuttosto caotica e non tiene conto delle necessità specifiche degli utenti, dalla presenza dell'HDR alla possibilità di aumentare il framerate mantenendo la risoluzione sui valori abituali del Full HD.

Considerando le ottime vendite di PS4 Pro registrate nella seconda metà del 2018 e il crescente numero di videogiochi che potrebbe fregiarsi dell'indicazione PS4 Pro Enhanced con modalità analoghe a quelle adottate dalla concorrenza con Xbox One X, dubitiamo che i vertici di Sony si dimostreranno insensibili a questa iniziativa.



Nel frattempo, c'è chi ha preferito aggirare il problema e organizzarsi in proprio con la gestione condivisa di una lista non ufficiale dei titoli PlayStation 4 che vantano funzionalità aggiuntive se giocati su PS4 Pro, come nel caso del forum di ResetEra.