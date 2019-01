Gli Utenti PS4 immortalano la 'Gioia' in Horizon:Zero Dawn, God of War e altri Titoli

Sony non cessa di sfidare i videogiocatori attivi su Playstation 4 a realizzare scatti in-game che rappresentino tematiche specifiche. Dopo aver chiesto agli utenti di immortalare Emozioni e "Pose perfette", è la volta della "Gioia".

Nell'ambito del consueto appuntamento settimanale con Share of the Week, sul Blog Ufficiale di Playstation sono stati pubblicati gli scatti in-game ritenuti più rappresentativi nel quadro del Tema settimanale assegnato. Come già segnalato in apertura, il focus della settimana trascorsa è stato, per l'appunto, la "Gioia". I videogiocatori hanno immortalato il sentimento tramite scatti provenienti da differenti Titoli, tra cui Horizon: Zero Dawn, God of War, The Last of Us, Infamous Second Son, o Yakuza 0. Come di consueto potete visionare qui le immagini vincitrici. Cosa ve ne pare? Ce n'è una che preferite?

In occasione della pubblicazione degli scatti vincitori, è stato annunciato il Tema portante della prossima sfida "Share of the Week". Le emozioni restano protagoniste, in quanto il prossimo obiettivo per gli aspiranti fotografi sarà rappresentare con uno scatto in-game la "Paura". Ne approfittiamo per segnalare ai Lettori interessati al tema della Fotografia In-Game che sulle pagine di Everyeye sono disponibili numerosi approfondimenti sull'argomento. Tra i Titoli trattati all'interno di questi ultimi, troviamo Assassin's Creed Origins, Marvel's Spider-Man, Horizon: Zero Dawn e God of War.