Gli utenti Twitch Prime potranno giocare in anteprima a TERA per PS4 e Xbox One

Gli abbonati al servizio Twitch Prime potranno giocare con una settimana di anticipo asu, ricevendo tra le altre cose una serie di bonus come una skin per l'arma, un pet, una corona d'oro, 10 Strongbox Key e 15 giorni di Status Elite.

Le versioni PlayStation 4 e Xbox One di TERA saranno disponibili per tutti i giocatori dal 3 aprile, ma nel frattempo gli utenti Twitch Prime potranno accedere in anteprima al famoso MMORPG, ricevendo anche una serie di bonus in-game (li potete vedere in dettaglio nell'immagine riportata in basso). Per farlo basterà registrarsi al sito di TERA tramite i seguenti passaggi:

Effettuate il log-in su Twitch e cliccate sull'icona Prime Loot per ricevere un codice

Entrate sul sito di En Masse e registratevi, se avete già un account vi basta entrare

Dopo aver effettuato l'accesso, inserite il codice che avete ricevuto da Twitch

Selezionate la console in cui volete giocare a TERA per ricevere un codice aggiuntivo

Inserite il codice dalla console che avete scelto

Scaricate il client del gioco

Per saperne di più sul servizio e sui costi dell'abbonamento, potete leggere il nostro Articolo dedicato a Twitch Prime.