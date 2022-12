Glimmer in Mirror: il metroidvania in stile Ori arriva su PC, ecco il video gameplay

Le fucine digitali di MapleDorm Games sfornano un nuovo video gameplay di Glimmer in Mirror che fissa la data di lancio della versione Early Access di questo ambizioso platform adventure sviluppato in collaborazione con CubeGame.

Il nuovo progetto della software house asiatica ci proietterà in una dimensione fantasy sull'orlo del collasso: il nostro compito sarà quello di aiutare la coraggiosa Shiro a rimettere insieme i frammenti di uno specchio magico andato in frantumi, grazie al quale poter ristabilire l'ordine nel suo regno ed evitarne la completa distruzione.

Lo stile grafico e artistico di Glimmer in Mirror riecheggia le atmosfere oniriche della saga di Ori (nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Ori and the Will of the Wisps), con tante ambientazioni da esplorare tra foreste incantate, antichi castelli in rovina e un'inquietante torre dell'orologio. L'immersivo viaggio sensoriale a tinte metroidvania promessoci dal team MapleDorm sarà accompagnato dalle musiche originali di Ascentone, con intense battaglie da combattere contro i boss e numerosi potenziamenti da acquisire evocando gli spiriti della foresta.

La versione Early Access di Glimmer in Mirror è attesa al lancio per il 10 gennaio 2023 su PC. L'edizione in Accesso Anticipato comprenderà quattro regioni della mappa open world e i relativi contenuti, dai boss ai potenziamenti sbloccabili fino agli enigmi ambientali e alle sfide per accedere alle aree segrete. Date un'occhiata al video gameplay confezionato da MapleDorm e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo metroidvania 'in stile Ori'.