Glitch di Apex Legends: scompaiono armi e oggetti dalla mappa, parte la rissa a mani nude!

Quella dei glitch di Apex Legends è una questione nota a tutti gli appassionati del battle royale gratuito di Respawn, ma l'ultimo "problema" accorso ai giocatori dello sparatutto gratuito targato EA rischia davvero di diventare anche il più famoso o, se non altro, tra i più divertenti.

Come è stato segnalato da un appassionato di Apex Legends che frequenta la community del forum di Reddit con il nome di GarySpurr, nel corso di una partita si è assistito alla totale scomparsa di ogni oggetto ed elemento di equipaggiamento dalla mappa di Canyon dei Re a causa di un glitch che ha coinvolto tutti i partecipanti della lobby multiplayer.

Chi ha effettuato lo schieramento sulla mappa di Apex Legends, constatando subito dopo l'assenza delle armi e degli oggetti anche all'interno delle casse di bottino, ha così deciso di non uscire dalla partita e di tentare la sorte lanciandosi in una spettacolare caccia all'uomo che è sfociata in un'esilarante rissa a mani nude tra Leggende.

Il trailer immortalato dal redditor testimonia questo curioso evento e mostra uno degli attimi più concitati del match che, seppur per pochi minuti, ha fatto smettere i panni del battle royale ad Apex Legends per fargli indossare quelli, decisamente più consoni, di un vero e proprio royal rumble ispirato al wrestling!

Prima di lasciarvi al video che trovate in calce alla notizia, vi ricordiamo che di recente la community dello sparatutto free to play di Respawn si è attivata per realizzare una mappa termica dei punti caldi dell'isola di Apex Legends.