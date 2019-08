Glitch di Fallout 76: una giocatrice riesce a costruire un accampamento sotto la mappa!

Dalle pagine del suo profilo Twitter ufficiale, l'appassionata di Fallout 76 conosciuta come Mrs P sta calamitando le attenzioni della stampa di settore e dei giocatori del kolossal sci-fi di Bethesda con il suo "accampamento impossibile".

Così come possiamo ammirare nel filmato realizzato dall'autrice di questo insolito esperimento videoludico, Mrs P si è servita delle limitazioni tecnologiche del Creation Engine e ha sfruttato a proprio vantaggio un glitch del gioco per superare i confini fisici della mappa del West Virginia post-nucleare.

Nel raccontare il suo esperimento agli autori di Kotaku, l'esploratrice delle lande mutanti di Fallout 76 ha spiegato che "saltando nello spazio bianco che c'è sotto la mappa c'è la morte istantanea. Il campo che ho creato è abbastanza grande, ho lasciato le postazioni dei venditori in superficie e collocato i generatori sotto terra, per poi bloccare l'elettricità attraverso il terreno. Ci sono voluti diversi giorni per far funzionare come si deve l'ingresso alla parte sotterranea dell'accampamento e col mio personaggio sono morta un paio di volte".

Attraverso questo glitch, quindi, la fan di Fallout 76 ha potuto realizzare un accampamento inattaccabile da qualsiasi predone o creatura mutante: non sappiamo, di conseguenza, se Bethesda provvederà o meno a rimuovere questa base anomala e il glitch utilizzato per costruirla, specie in funzione della crescente eco mediatica data a questa notizia dai principali portali e forum videoludici. Nel frattempo, vi ricordiamo che il programma di supporto post-lancio di Fallout 76 prosegue spedito con l'arrivo, tra le altre cose, di nuovi contenuti e di tanti bilanciamenti a Nuclear Winter.