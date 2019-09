Un glitch di Gears 5 permette di giocare in prima persona stile FPS

Su Twitter l'utente ArturiusTheMage ha pubblicato un video che mostra un glitch di Gears 5 che trasforma il gioco in un FPS con visuale in prima persona, un'esperienza decisamente particolare per la serie Gears.

Non è chiaro in quali circostante si verifichi questo bug, Windows Central riporta ovviamente la presenza di vari problemi giocando in prima persona, come i modelli delle armi che scompaiono e modelli poligonali che si fondono insieme, l'effetto è comunque molto suggestivo come potete vedere nella breve clip pubblicata qui sotto.

Gears 5 è disponibile ufficialmente da domani (martedì 10 settembre) su Xbox One, Xbox One X e PC Windows 10, dal 6 settembre il gioco è stato pubblicato in Early Access per gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate e per coloro che hanno prenotato la Ultimate Edition, da segnalare come nel weekend siano stati riscontrati problemi ai server ed al matchmaking di Gears 5.

Su Everyeye.it trovate la recensione di Gears 5 a cura di Marco Mottura: "Gears 5 è un capitolo solidissimo di uno dei capisaldi del gaming in formato Xbox: un episodio che riafferma con orgoglio l'anima gagliarda dei combattenti armati di Lancer e il talento di uno studio come The Coalition, fermandosi giusto a un passo dall'eccellenza assoluta. In single player il volto del nuovo Gears of War, inteso come le fasi di gameplay in cui gli sviluppatori non hanno avuto timore di osare e anzi si sono aperti a soluzioni diverse dal solito, rappresenta un punto di partenza più che incoraggiante per il domani di Sera, ed è gratificante assistere a una rinascita del franchise in perfetto stile Fenice."