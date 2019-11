Un glitch può rendere i giocatori di Apex Legends invisibili

In videogiochi come Apex Legends, quando qualcuno riesce a rendersi completamente invisibile in-game, in genere due sono le alternative: o si tratta di un cheater o di un bug/glitch. In questo caso, si tratta della seconda ipotesi, l'ennesimo errore del gioco riportato da alcuni utenti.

La discussione si è aperta in particolare su Reddit, il cui utente Styxvfx ha condiviso la propria esperienza con un video in cui si vede chiaramente che il malcapitato viene sorpreso da una raffica di proiettili sparata da un giocatore invisibile.

Il giocatore in qualche modo ha addirittura avuto la meglio nello scontro, riuscendo a tracciare la provenienza dei proiettili e sparando in quella direzione, ma ovviamente la situazione è abbastanza frustrante come potete vedere nel video girato dall'utente, che trovate in calce alla news.

Si tratta come dicevamo dell'ennesimo bug di Apex Legends, uno dei quali aveva già colpito lo stesso utente in questione, che non riusciva ad effettuare danni all'avversario, nonostante i suoi proiettili lo colpissero chiaramente. Un altro giocatore si ritrovò incastrato nel muro, e così via.

Il nuovo aggiornamento di Apex Legends è previsto per il 3 Dicembre, e speriamo che Respawn riesca ad aggiustare con una patch questi errori grossolani. D'altronde come ci si difende dall'uomo invisibile?