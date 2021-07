Glitchpunk: l'adrenalinico GTA in salsa cyberpunk ha una data d'uscita

Sin da quando venne mostrato per la prima volta all'inizio del 2021, Glitchpunk riuscì ad attirare l'attenzione dei giocatori per il suo stile molto particolare: un intrigante miscuglio tra le meccaniche di Grand Theft Auto 2 e le atmosfere di Cyberpunk 2077, con la possibilità di seminare caos e distruzione tra le strade.

Adesso l'opera prodotta da Daedalic Entertainment e sviluppata da Dark Lord ha finalmente una data: Glitchpunk sarà infatti disponibile su Steam in Early Access a partire dal prossimo 11 agosto 2021. Per annunciare la data gli autori hanno mostrato un nuovo trailer del gioco, breve ma molto intenso che mostra il gameplay in azione tra armi pesanti, furti d'auto e spettacolari esplosioni. L'Early Access metterà inizialmente a disposizione due città da esplorare: Outpost Texas e New Baltia. Più avanti verranno invece introdotte Mosca e Neo Tokyo.

Ambientato in un futuro distopico, Glitchpunk ci mette nei panni di un androide che si ribella alla sua programmazione di base per intraprendere una battaglia contro governi e multinazionali senza scrupoli che stanno plasmando la società a loro piacimento. In combattimento sarà possibile alternare attacchi corpo a corpo con armi da fuoco, affrontando gang criminali e inseguimenti da parte delle forze di polizia pronte ad ostacolarci il cammino. Tra le altre caratteristiche troviamo inoltre la possibilità di sfruttare alcune abilità di hacking. Gli sviluppatori, infine, promettono la presenza di stazioni radio in stile GTA, con tanto di musica e pubblicità immaginarie.

Se volete un ulteriore assaggio del gioco eccovi un video gameplay di Glitchpunk. Per ulteriori approfondimenti potete inoltre leggere la nostra anteprima di Glitchpunk.