Glitchpunk, il gioco che mescola GTA e Cyberpunk: la demo alla prova

Dopo gli intriganti trailer pubblicati dalla software house polacca Dark Lord, abbiamo finalmente potuto provare con mano la demo di Glitchpunk, il progetto che trae grande ispirazione da un gigante come Grand Theft Auto di Rockstar Games e dallo stile cyberpunk più estremo e sfrontato.

Ciò che cattura immediatamente di Glitchpunk è indubbiamente la sua forte caratterizzazione estetica. New Baltia è la metropoli che esploreremo nei panni di "Texas", il protagonista del titolo: si tratta di un luogo estremamente antropizzato, ricco di luci al neon, travi di metallo e cemento armato, e dove la natura non ha ormai più spazio. In questo contesto saremo chiamati a portare a termine le varie attività di gioco: si accettano missioni ricevute al telefono per conto di una delle tre gang di New Baltia, oppure ci si impegna in sfide dove va uccisa una precisa quantità di bersagli entro un tempo limite.

Il ritmo forsennato dell'action game viene esaltato dalla telecamera dall'alto verso il basso, la quale non può non ricondurre alla mente gli originali capitoli della serie di GTA. I ragazzi di Dark Lord dovranno tuttavia impegnarsi a migliorare la stabilità generale del gioco, a rifinire la fluidità del gameplay e limare alcuni aspetti legati all'interfaccia. Il titolo, del resto, è ancora in Accesso Anticipato su Steam e ci sarà tempo per migliorarne tutti gli aspetti. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Glitchpunk, a cura di Daniele D'Orefice.