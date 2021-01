Glitchpunk: un nuovo action game che si pone a metà tra GTA 2 e Cyberpunk 2077

Lo sviluppatore Dark Lord ed il publisher Deadalic Entertainment sono lieti di presentare Glitchpunk, un nuovo frenetico action game con visuale dall'alto le cui caratteristiche ludiche e grafiche sembrano porlo perfettamente a metà tra Grand Theft Auto 2 ed il recente Cyberpunk 2077.

Glitchpunk offrirà un'esperienza ricca di azione e spettacolo in cui vestiremo i panni di un androide cacciatore di taglie. Un glitch all'interno del suo sistema, tuttavia, farà sì che il nostro protagonista umanoide si ribelli alla sua stessa programmazione interna e imbocchi il sentiero della ribellione nei confronti dei governi tirannici e delle mega-corporazioni. Come potete notare dal trailer di debutto che trovate in apertura di notizia, sarà possibile esplorare il mondo di gioco rubando auto e ingaggiando esaltanti scontri a fuoco con i propri nemici circondati dalle iconiche insegne al neon in stile cyberpunk che tappezzano le quattro città disponibili.

In Glitchpunk non ci sarà solo da sparare: gli sviluppatori promettono anche la presenza di una forte componente narrativa, capace di raccontare "una storia sul transumanesimo, religione, e xenofobia. Potete influenzare il mondo che vi circonda, stringere nuove amicizie, affrontare più nemici di quanti ne possiate contare, e magari trovare anche l'amore".

Se a livello di ambientazione e trama possiamo accostarlo dunque a Cyberpunk 2077, analizzando le caratteristiche di gameplay sembrerebbe che il titolo di Dark Lord si avvicini invece più a GTA 2: partendo dalla visuale dall'alto, passando per le sparatorie e la possibilità di rubare auto, moto e persino treni scorrazzando in giro per le città, sembra che ci sia una forte ispirazione di fondo nei confronti dei più vecchi capitoli della serie targata Rockstar Games.

Glitchpunk è atteso nella seconda metà del 2021 su Steam in Accesso Anticipato. Una demo gratuita del gioco verrà distribuita sul marketplace di Valve a partire dal 3 febbraio.