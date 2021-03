Glitchpunk: nuovo gameplay per il frenetico action a metà tra GTA 2 e Cyberpunk 2077

Lo sviluppatore Dark Lord ed il publisher Daedalic Entertainment hanno approfittato della nuova edizione del Future Games Show per tornare a mostrare in azione il frenetico Glitchpunk, nuovo action game le cui caratteristiche ludiche sembrano comporre un perfetto mix tra GTA 2 e Cyberpunk 2077.

Il nuovo video gameplay, a cui potete dare uno sguardo in cima alla notizia, ci mostra i tratti principali della produzione, evidentemente basata su una forte componente action e ricca di momenti spettacolari. La visuale dall'alto e le principali meccaniche di gameplay non possono che richiamarci alla mente GTA 2 di Rockstar Games, mentre l'ambientazione e la componente narrativa sono chiaramente ispirate a quelle del Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED.

Vestendo i panni di un androide cacciatore di taglie, in Glitchpunk potremo accettare diversi contratti e, al termine della missione di turno, verremo ricompensati con denaro e nuovi moduli tecnologici con cui andare a migliorare caratteristiche e abilità del nostro personaggio. Durante il corso dell'avventura, il "glitch" citato nel titolo stesso del gioco farà sì che il nostro androide si ribelli alle leggi della sua programmazione interna e faccia partire il suo percorso di vendetta nei confronti dei governi tirannici e delle mega-corporazioni. Il titolo offrirà una storia ramificata ed un sistema di hacking: questi sono i due aspetti fondamentali dell'intera esperienza, stando alle parole degli sviluppatori, capaci di incrementarne in modo sensibile la rigiocabilità.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Glitchpunk è atteso al lancio in Accesso Anticipato su Steam nel Q2 del 2021. Dark Lord raccomanda di continuare a seguire la pagina ufficiale del gioco per non perdervi i futuri aggiornamenti.