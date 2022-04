Glori Hunters trova la gloria su Kickstarter: l'Action GDR arriva presto su Game Boy e PC

A breve distanza dall'annuncio di Glory Hunters, la campagna di crowfunding inaugurata dal team di sviluppo ha già ottenuto ottimi risultati per l'Action RPG.

In meno di una settimana dalla presentazione ufficiale del progetto su Kickstarter, il titolo per Game Boy è infatti già stato finanziato, grazie al contributo di oltre 600 appassionati. Le donazioni destinate allo sviluppo di Glory Hunters hanno al momento superato i 40.000 euro, ma alla chiusura della campagna di raccolta fondi mancano ancora quasi quattro settimane. In poco meno di un mese, l'Action RPG dall'animo retrò ha tutte le carte in regola per raccogliere ulteriore supporto da parte della community di appassionati.

Con il raggiungimento della soglia minima di finanziamenti, l'autore Cesar Arminio ha confermato che Glory Hunters sarà protagonista di una pubblicazione - ovviamente retail - su cartuccia per Game Boy, risultando compatibile anche con Game Boy Color e Game Boy Advance. Dettaglio interessante, l'Action RPG raggiungerà anche i lidi dell'universo PC, grazie ad una pubblicazione in formato digitale all'interno del catalogo di Steam.



In attesa di maggiori dettagli sul progetto, ricordiamo che i curiosi possono testare la produzione con mano, grazie ad una Demo gratuita di Glory Hunters liberamente scaricabile dalla pagina dedicata alla raccolta fondi su Kickstarter.