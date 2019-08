Glorious Saga è una copia di World of Warcraft: Blizzard denuncia gli sviluppatori cinesi

Blizzard ha denunciato lo studio cinese Sina Games, accusando la compagnia di aver copiato troppo da vicino World of Warcraft per un suo gioco free to play intitolato Glorious Saga.

La denuncia risale al 16 agosto, Blizzard trascina Sina Games in tribunale affermando che la compagnia "è stata gravemente danneggiata dalla mossa di Sina Games", l'azienda è accusata di aver copiato da tutti i principali giochi della serie Warcraft e utilizzato assets da World of Warcraft, tra cui tracce audio, veicoli, creature, animali e alcuni oggetti.

Persino alcuni nomi sono stati riciclati senza troppi patemi, tra cui Jaina Proudmoore, Grommash Hellscream, Gul'dan, Malfurion e Illidan Stormrage, termini che i fan di WOW non faticheranno a riconoscere. Persino l'icona dell'app richiama sin troppo da vicino i giochi Blizzard, come noteranno i giocatori più attenti.

Al momento Blizzard e Sina Games non hanno commentato la vicenda e la notizia è trapelata tramite le pagine di Polygon, vi aggiorneremo non appena avremo aggiornamenti in merito.