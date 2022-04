Glory Hunters, a caccia di gloria su...Game Boy: il gioco approda su Kickstarter

Mentre il Super Nintendo festeggia il suo trentesimo anniversario, gli appassionati di videogiochi non sembrano essere pronti a dimenticare nemmeno l'iconico Game Boy.

Negli ultimi anni, diversi sviluppatori appassionati si sono infatti cimentati con la realizzazione di titoli nuovi di zecca destinati ad approdare sulla storica console portatile della Grande N. A questi ultimi si aggiunge ora anche l'ambizioso Glory Hunters, avventura firmata da 2think design studio, team di sviluppo indipendente con sede in Messico. Edito da Bitmap Soft, l'Action Adventure dall'animo RPG si prepara infatti ad un debutto - ovviamente in versione fisica - su Game Boy, con supporto a Game Boy Color e Game Boy Advance.

Con la promessa di oltre 20 ore di gameplay ad attendere gli appassionati, Glory Hunters punta a portare su Game Boy la mappa più vasta mai vista sulla console portatile Nintendo. Al centro della scena, troveremo un eroe chiamato a salvare il pianeta Glorianta da un cataclisma: il corpo celeste si trova infatti in rotta di collisione con un massiccio asteroide. L'unica speranza di salvezza sembra risiedere in un cammino periglioso alla ricerca della benedizione di divinità ormai perdute. Con un mondo dalla struttura non lineare, Glory Hunters propone una progressione basata sulla conquista di achievement: una formula insolita che promette avventure in libertà e incontri con bizzarri NPC.



Il progetto di Glory Hunters è approdato da poco su Kickstarter, con una raccolta fondi che mira a raccogliere circa 37.000 euro. Oltre la metà del budget è già stata raccolta tramite il crowfunding.